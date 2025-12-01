Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizist beweist auch privat einen guten Riecher

Hamm-Uentrop (ots)

Einen guten Riecher bewies ein Polizeibeamter in seiner Freizeit, als er am Sonntag, 30. November, seine im Dienst befindlichen Kollegen auf ein auffällig fahrendes Fahrzeug aufmerksam machte. Die anschließende Kontrolle brachte eine Vielzahl von Straftaten ans Licht.

Gegen 21 Uhr meldete der Beamte der Leitstelle ein aufgrund seiner Fahrweise verdächtiges Fahrzeug auf der Soester Straße. Die hinzugerufenen, im Dienst befindlichen Kräfte konnten den Opel auf der Birkenallee anhalten.

Bei der anschließenden Kontrolle war der Opelfahrer nur bedingt ehrlich zu den Kollegen. Zum Gesprächseinstieg gab der Mann aus Hamm den Einsatzkräften gegenüber zunächst falsche Personalien an. Nachdem diese Lüge schnell aufgedeckt werden konnte, zeigte der 27-Jährige Reue und gab sowohl den Konsum von Betäubungsmitteln als auch die Tatsache zu, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei.

Die an dem Opel angebrachten Kennzeichen sowie weitere im Auto aufgefundene Kennzeichen, die im polizeilichen Auskunftssystem als gestohlen gemeldet waren, hatte der 27-Jährige scheinbar vergessen zu erwähnen. Für das manipulierte Zündschloss des nicht zugelassenen Opels und den vermeintlichen Fahrzeugschlüssel, der jedoch nicht zu dem Opel gehörte, hatte der Mann ebenfalls keine Erklärung.

Der Verkehrssünder wurde zur nächsten Polizeiwache gebracht. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Kräfte der Kriminalpolizei führten außerdem eine erkennungsdienstliche Behandlung bei dem Mann durch.

Sowohl der Opel als auch die angebrachten Kennzeichen und die im Auto aufgefundenen Kennzeichen wurden sichergestellt.

Gegen den 27-Jährigen wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Diebstahl von Kraftwagen ermittelt. (rv)

