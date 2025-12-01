Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Lagerhalle

Hamm-Herringen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 26. November, 17 Uhr, und Freitag, 28. November, 11.55 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Lagerhalle an der Spenglerstraße, indem sie ein Fenster aufhebelten.

Anschließend gelangten die Täter durch eine Stahlkonstruktion an ein Fenster im ersten Obergeschoss, welches sie ebenfalls gewaltsam öffneten, um in eine unbewohnte Wohnung zu gelangen.

Aus der Lagerhalle entwendeten die Täter eine Motorsäge.

Zeugenhinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell