Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Schule

Hamm-Herringen (ots)

Eine Schule an der Frankenstraße war zwischen Freitag, 28. November, 16.30 Uhr, und Sonntag, 30. November, 8.20 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern.

Nachdem sich der oder die Einbrecher gewaltsam Zugang zum Schulgebäude verschafft hatten, indem sie die Verglasung zweier Notausgangstüren einschlugen, durchsuchten sie einige Räumlichkeiten und flüchteten anschließend.

Ob die Täter Diebesgut erlangten, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Hinweise zum Einbruch und zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

