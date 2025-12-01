POL-HAM: Mercedes-Benz entwendet
Hamm-Heessen (ots)
Bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten zwischen Samstag, 29. November, 19 Uhr, und Sonntag, 30. November, 2.25 Uhr, einen geparkten Mercedes-Benz von der Barbarastraße.
Die Täter öffneten und starteten den schwarzen Mercedes-Benz mit UN-Kennzeichen auf unbekannte Weise.
Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell