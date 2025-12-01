PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mercedes-Benz entwendet

Hamm-Heessen (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten zwischen Samstag, 29. November, 19 Uhr, und Sonntag, 30. November, 2.25 Uhr, einen geparkten Mercedes-Benz von der Barbarastraße.

Die Täter öffneten und starteten den schwarzen Mercedes-Benz mit UN-Kennzeichen auf unbekannte Weise.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

  • 01.12.2025 – 10:23

    POL-HAM: Trickdieb stiehlt Portemonnaie

    Hamm-Mitte (ots) - Das Portemonnaie einer 62-Jährigen wurde am Freitag, 28. November, auf dem Kaufland-Parkplatz am Ökonomierat-Peitzmeier-Platz bei einem Trickdiebstahl entwendet. Gegen 16:25 Uhr sprach ein Mann die Seniorin an, als sie ihre Einkäufe einlud, und fragte nach dem Weg zu einem Krankenhaus. Die Frau erklärte ihm hilfsbereit erst auf Deutsch und dann auf Englisch den Weg. Anschließend entfernte sich der ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:17

    POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Hamm-Pelkum (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher brachen am Samstag, 29. November, zwischen 12.35 Uhr und 22.05 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zu den Alpen" ein. Nachdem er oder sie sich gewaltsam durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu dem Haus verschafften, durchsuchten er oder sie die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit Bargeld als Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise zum Einbruch ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 10:51

    POL-HAM: Flucht erfolglos: 36-Jähriger mit Haftbefehl festgenommen

    Hamm-Pelkum (ots) - Auch ein Sprung vom Balkon konnte einen 36-jährigen Mann aus Hamm nicht davor bewahren, dass Polizisten den gegen ihn erlassenen Haftbefehl am Donnerstag, dem 27. November, vollstreckten. Die Beamten klingelten an der Wohnung der Eltern des 36-Jährigen am Friedhofsweg, da sie ihn dort vermuteten. Während des Gesprächs mit dem Bruder, der angab, ...

    mehr
