POL-HAM: Mercedes-Benz entwendet

Hamm-Mitte (ots) - Das Portemonnaie einer 62-Jährigen wurde am Freitag, 28. November, auf dem Kaufland-Parkplatz am Ökonomierat-Peitzmeier-Platz bei einem Trickdiebstahl entwendet. Gegen 16:25 Uhr sprach ein Mann die Seniorin an, als sie ihre Einkäufe einlud, und fragte nach dem Weg zu einem Krankenhaus. Die Frau erklärte ihm hilfsbereit erst auf Deutsch und dann auf Englisch den Weg. Anschließend entfernte sich der ...

