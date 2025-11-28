PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flucht erfolglos: 36-Jähriger mit Haftbefehl festgenommen

Hamm-Pelkum (ots)

Auch ein Sprung vom Balkon konnte einen 36-jährigen Mann aus Hamm nicht davor bewahren, dass Polizisten den gegen ihn erlassenen Haftbefehl am Donnerstag, dem 27. November, vollstreckten.

Die Beamten klingelten an der Wohnung der Eltern des 36-Jährigen am Friedhofsweg, da sie ihn dort vermuteten. Während des Gesprächs mit dem Bruder, der angab, dass er allein in der Wohnung sei, begab sich der 36-Jährige auf den Balkon im ersten Obergeschoss und sprang herunter, um vor den Polizisten zu flüchten.

Womit er nicht gerechnet hatte: Auf der Rückseite des Hauses wartete ein weiterer Polizist unterhalb des Balkons, um die Flucht vor der zweijährigen Haftstrafe, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahls, zu verhindern. Er konnte den 36-Jährigen nach dessen Sprung direkt aufgreifen und festhalten.

Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann aus Hamm kurzzeitig Widerstand, bevor er in die JVA Hamm gebracht wurde.

Weder die Einsatzkräfte bei der Widerstandshandlung noch der 36-Jährige bei dem Sprung vom Balkon wurden verletzt. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 10:48

    POL-HAM: Durchsuchung am Nordenheideweg: 24-Jähriger vorläufig festgenommen

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Hamm durchsuchten am Donnerstag, 27. November, mit richterlichem Beschluss eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Nordenheideweg. Die Ermittler stellten knapp 400 Gramm Ecstasy-Pillen, über 650 Gramm Marihuana sowie mehrere Konsumeinheiten Kokain sicher. Darüber hinaus fanden die Beamten weitere ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 09:54

    POL-HAM: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Kamener Straße / Am Pelkumer Bach

    Hamm-Pelkum (ots) - Mit leichten Verletzungen kam ein 21-jähriger Rollerfahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 27. November, im Einmündungsbereich Kamener Straße / Am Pelkumer Bach, mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus. Der Mann aus Hamm befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Kamener Straße in Fahrtrichtung Osten. Kurz vor der Einmündung setzte ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 09:52

    POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Hamm-Rhynern (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 20. November, 0 Uhr, bis Donnerstag, 27. November, 11.30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Ahsegrund ein. Hierzu schlugen sie ein Kellerfenster ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Nach jetzigem Kenntnisstand entwendeten die Täter diverses Silberbesteck. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren