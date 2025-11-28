Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flucht erfolglos: 36-Jähriger mit Haftbefehl festgenommen

Hamm-Pelkum (ots)

Auch ein Sprung vom Balkon konnte einen 36-jährigen Mann aus Hamm nicht davor bewahren, dass Polizisten den gegen ihn erlassenen Haftbefehl am Donnerstag, dem 27. November, vollstreckten.

Die Beamten klingelten an der Wohnung der Eltern des 36-Jährigen am Friedhofsweg, da sie ihn dort vermuteten. Während des Gesprächs mit dem Bruder, der angab, dass er allein in der Wohnung sei, begab sich der 36-Jährige auf den Balkon im ersten Obergeschoss und sprang herunter, um vor den Polizisten zu flüchten.

Womit er nicht gerechnet hatte: Auf der Rückseite des Hauses wartete ein weiterer Polizist unterhalb des Balkons, um die Flucht vor der zweijährigen Haftstrafe, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahls, zu verhindern. Er konnte den 36-Jährigen nach dessen Sprung direkt aufgreifen und festhalten.

Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann aus Hamm kurzzeitig Widerstand, bevor er in die JVA Hamm gebracht wurde.

Weder die Einsatzkräfte bei der Widerstandshandlung noch der 36-Jährige bei dem Sprung vom Balkon wurden verletzt. (rv)

