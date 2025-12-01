PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher brachen am Samstag, 29. November, zwischen 12.35 Uhr und 22.05 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zu den Alpen" ein.

Nachdem er oder sie sich gewaltsam durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu dem Haus verschafften, durchsuchten er oder sie die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit Bargeld als Diebesgut in unbekannte Richtung.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

