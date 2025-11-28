PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Durchsuchung am Nordenheideweg: 24-Jähriger vorläufig festgenommen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Hamm durchsuchten am Donnerstag, 27. November, mit richterlichem Beschluss eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Nordenheideweg.

Die Ermittler stellten knapp 400 Gramm Ecstasy-Pillen, über 650 Gramm Marihuana sowie mehrere Konsumeinheiten Kokain sicher. Darüber hinaus fanden die Beamten weitere Utensilien, die dem Verkauf und Handel von Betäubungsmitteln dienen, darunter Feinwaagen.

Ein dreistelliger Bargeldbetrag, ein Mobiltelefon sowie zwei PTB-Handfeuerwaffen komplettierten den Durchsuchungserfolg.

Die Polizisten nahmen den 24-jährigen Bewohner vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

