Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Person schwer verletzt - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags, 8. November, kam es gegen 2.35 Uhr vor einem Hotel am Willy-Brandt-Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 58-jähriger Mann verletzt wurde.

Zeugen beobachteten, wie es zwischen dem 58-Jährigen und zwei weiteren Personen zu einem Streitgespräch kam. Kurz darauf lag der Mann aus Ketsch mit einer Kopfwunde am Boden, während sich die beiden anderen Personen in Richtung Bahnhof entfernten. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Hammer Krankenhaus.

Laut Zeugenaussagen waren die beiden Personen maximal 1,70 Meter groß und jung. Zur Tatzeit trugen sie schwarze Kleidung.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zu den beiden Personen geben oder hat die Tat beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
