Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erfolgreicher Fahndungs- und Kontrolltag für die Polizei Hamm

Hamm (ots)

Am Mittwoch, 26. November, beteiligte sich die Polizei Hamm mit zahlreichen Einsatzkräften sowie Kräften der Bundespolizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes an einem länderübergreifenden Fahndungs- und Kontrolleinsatz. Dabei kontrollierten die Beamten eine Vielzahl von Fahrzeugen und Personen und vollstreckten mehrere Durchsuchungsbeschlüsse.

Im Fokus der Kontrollaktion standen die Bekämpfung der Eigentumskriminalität und der Hauptunfallursachen. Die Kontrollen und Durchsuchungen fanden zwischen 9 Uhr und 17 Uhr an verschiedenen Örtlichkeiten im gesamten Stadtgebiet statt - auch innerhalb der der Waffen- und Messerverbotszone.

Insgesamt wurden über 150 Personen kontrolliert und 91 Verkehrsverstöße geahndet. Zwei Verkehrsteilnehmer fuhren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und mussten eine Blutprobe abgeben.

Einsatzkräfte führten zudem mehrere Kontrollen im Bereich der Waffenverbotszone im Bahnhofsquartier durch. Bei zwei Personen konnten jeweils zwei Messer sichergestellt werden. Gegen beide wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie müssen mit der Verhängung eines empfindlichen Bußgeldes rechnen.

Parallel dazu vollstreckten Kriminalbeamte im Stadtgebiet mehrere Durchsuchungsbeschlüsse. Dabei stellten die Beamten in der Wohnung eines 24-Jährigen knapp 1,5 Kilogramm Cannabis sicher.

Gegen zwei Personen wurden Haftbefehle vollstreckt. Ein 36-Jähriger aus Havixbeck konnte den offenen Vollstreckungsbefehl begleichen und vor Ort wieder entlassen werden. Ein 39-Jähriger aus Hamm wurde in die JVA Hamm gebracht, weil gegen ihn ein Haftbefehl über ein Jahr und drei Monate wegen Diebstahls vorlag.

Einen besonderen Erfolg hatten Kräfte des Verkehrsdienstes: Während einer Verkehrskontrolle auf der Römerstraße bemerkten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes einen roten Kleinwagen mit einem platten Vorderreifen und frischen Beschädigungen. Als die Polizisten beabsichtigten, den Opel zu überprüfen, erhöhte der 22-jährige Fahrzeugführer kurzfristig seine Geschwindigkeit. Er bog auf ein Tankstellengelände an der Hammer Straße ab, parkte sein Auto hinter einem Gebäude und flüchtete zusammen mit seinem Beifahrer zu Fuß. Während der Fahndung konnten die Beamten den 22-jährigen Mann aus Hamm antreffen und festhalten.

Der Grund für die Flucht war schnell klar: Bei dem Mann konnten deutlicher Alkoholgeruch und drogentypische Auffälligkeiten wahrgenommen werden. Auch die Beschädigungen waren schnell geklärt: Der 22-Jährige hatte wenige Minuten zuvor einen Verkehrsunfall auf der Straße "Frielick" verursacht, bei dem ein weiterer Opel beschädigt worden war. Hierbei entstand ein Sachschaden von geschätzt 6.500 Euro an beiden Fahrzeugen.

Der Verkehrssünder musste die Beamten zur Polizeiwache begleiten. Dort wurden ihm von einem Arzt Blutproben entnommen. Führerschein und Auto wurden sichergestellt.

Neben den täglichen SiKo-Streifen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst und der Videobeobachtung im Bahnhofsviertel sind Sondereinsätze dieser Art ein effektives Mittel, um Straftaten aufzuklären und zu verhindern. Die Partner der Sicherheitskooperation Hamm werden ihre Präsenz und den Kontrolldruck weiterhin hochhalten. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell