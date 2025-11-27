PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flüchtiger Unfallverursacher

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen Dienstag, 25. November, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 26. November, 9.30 Uhr, einen geparkten Smart in der Von-Ketteler-Straße.

Die Fahrzeughalterin entdeckte bei ihrer Rückkehr diverse Beschädigungen an der Fahrzeugfront. Durch den Unfall wurde der Smart zudem gegen einen hinter dem Fahrzeug stehenden Baum geschoben. Der Baum blieb jedoch unbeschädigt.

Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 09:43

    POL-HAM: Unfallflucht auf Viktoriastraße

    Hamm-Mitte (ots) - In der Zeit von Dienstag, 25. November, 20 Uhr, bis Mittwoch, 26. November, 6.55 Uhr, wurden ein blauer Mercedes und ein grauer Audi auf der Viktoriastraße beschädigt. Der unbekannte Verursacher flüchtete. Eine Zeugin stellte die Kratzspuren an den linken Fahrzeugseiten beider Fahrzeuge fest und meldete dies der Polizei. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2.300 Euro geschätzt. ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 09:39

    POL-HAM: Grauer Opel beschädigt - Verursacher flüchtig

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Mittwoch, 26. November, zwischen 5 Uhr und 12 Uhr, einen an der Kreuzung Wernerstraße / Hohenhöveler Straße am Fahrbahnrand geparkten grauen Opel beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Hinweise zum Unfall und zu verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 16:06

    POL-HAM: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Anemonenweg

    Hamm-Heessen (ots) - Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Anemonenweg kam es am Montagnachmittag, 24. November. Die Einsatzkräfte wurden gegen 17 Uhr alarmiert. Der Brand, der von einer Wohnung im Erdgeschoss ausging, wurde von der Feuerwehr gelöscht. Ein Hund, der sich noch in der Wohnung befand, konnte durch die Feuerwehr geborgen und unverletzt an die Wohnungsinhaberin übergeben werden. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren