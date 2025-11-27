Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flüchtiger Unfallverursacher

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen Dienstag, 25. November, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 26. November, 9.30 Uhr, einen geparkten Smart in der Von-Ketteler-Straße.

Die Fahrzeughalterin entdeckte bei ihrer Rückkehr diverse Beschädigungen an der Fahrzeugfront. Durch den Unfall wurde der Smart zudem gegen einen hinter dem Fahrzeug stehenden Baum geschoben. Der Baum blieb jedoch unbeschädigt.

Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell