Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf Viktoriastraße

Hamm-Mitte (ots)

In der Zeit von Dienstag, 25. November, 20 Uhr, bis Mittwoch, 26. November, 6.55 Uhr, wurden ein blauer Mercedes und ein grauer Audi auf der Viktoriastraße beschädigt. Der unbekannte Verursacher flüchtete.

Eine Zeugin stellte die Kratzspuren an den linken Fahrzeugseiten beider Fahrzeuge fest und meldete dies der Polizei.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2.300 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Unfall und dem Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

