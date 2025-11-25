Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt die Räuber?

Hamm (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach zwei Räubern.

Die beiden bislang unbekannten Tatverdächtigen überfielen am 7. Oktober, zwischen 20.30 Uhr und 20.45 Uhr, unter Vorhalt einer Waffe, einen Kiosk in der Strackstraße.

Mit Bargeld, Zigaretten und einem Trinkpäckchen flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung.

Das Amtsgericht Hamm hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu den Personen geben?" Telefon: 02381 916-0 oder Email: hinweise.hamm@polizei.nrw.de . (ds)

Link zum Fahndungsportal und den Fotos der Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndung/187122

