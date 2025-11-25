Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von 17 Kompletträdern in Varel

Varel (ots)

Zwischen dem 20. und 24. November 2025 wurden aus einem verschlossenen Schuppen auf dem Firmengelände eines Betriebs an der Wiefelsteder Straße in Varel insgesamt 17 Reifen mit Felgen entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft unbefugten Zugang zu dem Schuppen und transportierte das Diebesgut anschließend ab. Hinweise auf mögliche Beschuldigte liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 / 923-0 in Verbindung zu setzen.

