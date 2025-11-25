PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von 17 Kompletträdern in Varel

Varel (ots)

Zwischen dem 20. und 24. November 2025 wurden aus einem verschlossenen Schuppen auf dem Firmengelände eines Betriebs an der Wiefelsteder Straße in Varel insgesamt 17 Reifen mit Felgen entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft unbefugten Zugang zu dem Schuppen und transportierte das Diebesgut anschließend ab. Hinweise auf mögliche Beschuldigte liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 / 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 11:52

    POL-WHV: Einbruch in zwei Wohnungen eines Mehrparteienhauses in Varel

    Varel (ots) - Zwischen Freitag, 21.11.2025, 12:30 Uhr, und Sonntag, 23.11.2025, 17:10 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Mehrparteienhaus im Astrid-Lindgren-Ring in Varel ein. Zunächst wurde ein Fenster einer Erdgeschosswohnung eingeschlagen und die Räume durchsucht. Anschließend hebelten die Täter die Wohnungstür zur darüber liegenden Wohnung auf und ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 09:20

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit zuvor entwendetem Pkw in Sande

    Sande (ots) - In den frühen Morgenstunden des 23.11.2025 wurde der Polizei zunächst ein Verkehrsunfall in der Straße Groß Belt in Sande gemeldet. Ein Anrufer hatte gegen 05:13 Uhr mitgeteilt, dass ein Pkw offenbar mit einem Laternenmast kollidiert und anschließend in einen Graben geraten war. Personen, die dem Fahrzeug zugeordnet werden konnten, waren vor Ort nicht anzutreffen. Kurz darauf, gegen 05:17 Uhr, meldete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren