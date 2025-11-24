Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in zwei Wohnungen eines Mehrparteienhauses in Varel

Varel (ots)

Zwischen Freitag, 21.11.2025, 12:30 Uhr, und Sonntag, 23.11.2025, 17:10 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Mehrparteienhaus im Astrid-Lindgren-Ring in Varel ein. Zunächst wurde ein Fenster einer Erdgeschosswohnung eingeschlagen und die Räume durchsucht. Anschließend hebelten die Täter die Wohnungstür zur darüber liegenden Wohnung auf und durchsuchten auch dort die Räumlichkeiten.

Aus beiden Wohnungen wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 / 923-0 in Verbindung zu setzen.

