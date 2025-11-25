Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Ladendiebstahl: 37-Jähriger festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem er am Montag, 24. November, gegen 18.15 Uhr, in einem Supermarkt an der Grünstraße vier Pakete Kaffeebohnen und ein Parfüm entwendete, nahmen Einsatzkräfte der Polizei Hamm einen 37-jährigen Mann fest.

Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Mann wurde von Mitarbeiterinnen dabei beobachtet, wie er ohne zu bezahlen mit seinem Diebesgut den Discounter verlassen wollte.

Als sie ihn ansprachen, verstaute er die vier Pakete Kaffee und sein Parfüm in seinem mitgeführten Rucksack, schubste die beiden Geschädigten von sich und versuchte zu fliehen.

Seine Flucht misslang und die Geschädigten konnten ihn trotz dessen er sie wegschubste bis zum Eintreffen der Beamten festhalten.

Der bereits wegen Eigentumsdelikten aufgefallene wurde vorläufig festgenommen und kam ins Polizeigewahrsam. (ds)

