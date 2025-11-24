Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall auf der Lipperandstraße; ein leicht Verletzter

Hamm, Bock-Hövel (ots)

Ein 63-jähriger Nissan-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Lipperandstraße am Montagnachmittag leicht verletzt. Zuvor wollte ein 77-jähriger Volvo-Fahrer gegen 16.30 Uhr von der Lipperandstraße nach links in die Ausfahrt Römerstraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Nissan. Dessen Fahrer wurde mit einem RTW in ein Hammer Krankenhaus gebracht und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme führte die Polizei bis ca. 18.30 Uhr Verkehrsmaßnahmen durch. (fa)

