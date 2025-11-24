Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Vereinsheim

Hamm-Heessen (ots)

Bei ihrer Suche nach Beute drangen unbekannte Täter am Montag, 24. November, zwischen 0.30 Uhr und 1.15 Uhr, gewaltsam in ein Vereinsheim an der Barbarastraße ein.

Der oder die Unbekannten gelangten durch das Einschlagen einer Glasscheibe einer Terrassentür in das dortige Vereinsheim. Weiterhin beschädigten sie noch ein Fenster, wodurch sie in einem separaten Gebäude zu den Umkleidekabinen gelangen konnten.

Nachdem die Täter beide Gebäude durchsuchten flüchteten diese anschließend in unbekannte Richtung.

Ob etwas entwendet wurde, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell