PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Vereinsheim

Hamm-Heessen (ots)

Bei ihrer Suche nach Beute drangen unbekannte Täter am Montag, 24. November, zwischen 0.30 Uhr und 1.15 Uhr, gewaltsam in ein Vereinsheim an der Barbarastraße ein.

Der oder die Unbekannten gelangten durch das Einschlagen einer Glasscheibe einer Terrassentür in das dortige Vereinsheim. Weiterhin beschädigten sie noch ein Fenster, wodurch sie in einem separaten Gebäude zu den Umkleidekabinen gelangen konnten.

Nachdem die Täter beide Gebäude durchsuchten flüchteten diese anschließend in unbekannte Richtung.

Ob etwas entwendet wurde, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 10:29

    POL-HAM: Scheibe und Leichtbauwand eingeschlagen - diverse Zigarettenstangen gestohlen

    Hamm-Heessen (ots) - Ein Lottogeschäft an der Münsterstraße war zwischen Samstag, 22. November, 22.15 Uhr, und Sonntag, 23. November, 12 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Der oder die Einbrecher verschafften sich zunächst durch das Beschädigen einer Glasscheibe Zugang zu den Räumlichkeiten eines Lebensmittelgeschäfts. Anschließend schlugen sie eine ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 10:07

    POL-HAM: Seat beschädigt - Verursacher flüchtig

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Freitag, 21. November, zwischen 8 Uhr und 12.15 Uhr, einen geparkten Seat auf einem Parkplatz an der Barsener Straße. Der graue Wagen wurde im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt - geschätzt liegt der Sachschaden bei mehr als 2.500 Euro. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren