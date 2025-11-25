PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zusammenstoß zwischen PKW und Pedelec

Hamm-Mitte (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 18 jähriger Pedelec-Fahrer am Montag, 24. November, nach einem Zusammenstoß mit einem Mercedes auf der Wilhelmstraße in ein Hammer Krankenhaus.

Der Mann aus Hamm war mit seinem Rad auf dem Radweg der Wilhelmstraße stadtauswärts unterwegs, als er mit dem Fahrzeug einer 48 jährigen Hammerin zusammenstieß.

Die beabsichtigte mit ihrem Fahrzeug von der Wilhelmstraße auf einen Parkplatz abzubiegen.

Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Pedelec-Fahrer und kam zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

