Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallflucht nach Fahrradtrick - Zwei Jugendliche leicht verletzt

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Unfall mit Flucht, bei dem sich auf dem Rotheweg in Paderborn zwei radfahrende Jugendliche am Montagnachmittag, 08. September, leicht verletzt haben, sucht die Polizei Zeugen.

Ein 11- und ein 16-jähriger Radfahrer waren gegen 15.05 Uhr auf dem Geh- und Radweg in Richtung Stadtheide unterwegs. Vor ihnen fuhr eine Gruppe weiterer Jugendlicher. Als ein Fahrradfahrer aus der Gruppe einen so genannten "Stoppie"-Trick machte - dabei steht der Fahrer nur noch auf dem Vorderrad, während das andere Rad in der Luft hängt - konnte der Elfjährige sein Fahrrad nicht mehr schnell genug abbremsen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Junge nach links aus und es kam zum Zusammenstoß mit dem Rad des 16-Jährigen, der hinter ihm fuhr.

Beide stürzten zu Boden. Der Jugendliche, der zuvor den Trick vollzogen hatte, entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Ein Rettungswagen brachte den elfjährigen Jungen, der keinen Helm getragen hatte, in ein Paderborner Krankenhaus. Der 16-Jährige, der einen Helm genutzt hatte, konnte vor Ort behandelt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder zu dem vorausfahrenden Jugendlichen mit dem "Stoppie"-Trick geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell