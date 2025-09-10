PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallflucht nach Fahrradtrick - Zwei Jugendliche leicht verletzt

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Unfall mit Flucht, bei dem sich auf dem Rotheweg in Paderborn zwei radfahrende Jugendliche am Montagnachmittag, 08. September, leicht verletzt haben, sucht die Polizei Zeugen.

Ein 11- und ein 16-jähriger Radfahrer waren gegen 15.05 Uhr auf dem Geh- und Radweg in Richtung Stadtheide unterwegs. Vor ihnen fuhr eine Gruppe weiterer Jugendlicher. Als ein Fahrradfahrer aus der Gruppe einen so genannten "Stoppie"-Trick machte - dabei steht der Fahrer nur noch auf dem Vorderrad, während das andere Rad in der Luft hängt - konnte der Elfjährige sein Fahrrad nicht mehr schnell genug abbremsen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Junge nach links aus und es kam zum Zusammenstoß mit dem Rad des 16-Jährigen, der hinter ihm fuhr.

Beide stürzten zu Boden. Der Jugendliche, der zuvor den Trick vollzogen hatte, entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Ein Rettungswagen brachte den elfjährigen Jungen, der keinen Helm getragen hatte, in ein Paderborner Krankenhaus. Der 16-Jährige, der einen Helm genutzt hatte, konnte vor Ort behandelt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder zu dem vorausfahrenden Jugendlichen mit dem "Stoppie"-Trick geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 09:31

    POL-PB: Nach Phishing-Betrug - Polizei warnt vor betrügerischen E-Mails

    Kreis Paderborn (ots) - (mh) Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor dem Betrug durch Phishing-Mails. Eine 56-jährige Frau aus dem Kreis Paderborn erhielt bereits am Dienstag, 02. September, eine Mail, in der sie aufgefordert wurde, auf einen Link zu klicken, um eine Sicherheits-App ihrer Bank zu aktualisieren. In der Mail wurde damit gedroht, dass die App nicht ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 09:30

    POL-PB: Einbruch in Schulkiosk - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Montag, 08. September, 22.00 Uhr, auf Dienstag, 09. September, 07.30 Uhr, in den Kiosk einer Schule an der Goerdelerstraße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter beschädigte eine Fensterscheibe, um in den Kiosk zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 11:53

    POL-PB: Mutmaßliche Attacke gegen zwei Kinder auf Fahrrädern - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn-Elsen (ots) - (mh) Nach einer mutmaßlichen Attacke gegen zwei fahrradfahrende Kinder auf dem Binnernweg in Paderborn-Elsen sucht die Polizei Zeugen. Die beiden zehnjährigen Kinder, ein Junge und ein Mädchen, waren am Montag, 08. September, gegen 07.15 Uhr mit ihren Fahrrädern in Richtung Feldmark unterwegs. Laut ihrer Angabe kam ihnen dort ein etwa ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren