Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Ladendiebstahl: 35-Jährige mit offenem Haftbefehl festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei nahmen am Montag, 24. November, eine Ladendiebin an der Wilhelmstraße fest - sie hatte einen offenen Haftbefehl.

Gegen 12 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäfts an der Wilhelmstraße, wie eine 35-Jährige mehrere Packungen Kaffee in eine Tasche steckte und das Geschäft anschließend ohne Bezahlung der Ware verließ.

Die Mitarbeiterin konnte die Frau außerhalb des Kassenbereichs aufgreifen und in ihr Büro führen. Bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellten die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei Hamm fest, dass gegen die 35-Jährige ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund bestand.

Die Frau wurde vor Ort festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Die zuvor entwendete Ware verblieb verkaufsfähig und wurde der Mitarbeiterin des Lebensmittelgeschäfts wieder ausgehändigt. (rv)

