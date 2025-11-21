Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstag sind Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Karlsruhe-Palmbach eingebrochen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drangen die Einbrecher in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 19:30 Uhr gewaltsam über eine Balkontür in das in der Waldenserstraße gelegene Haus ein. Im Inneren durchsuchten sie in allen Räumen die Schränke und Schubladen. Ob die Täter hierbei etwas entwendeten wird derzeit noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

