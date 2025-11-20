Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stadt- und Landkreis - Polizei und Zoll kontrollieren Shisha-Bars

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe und des Hauptzollamts Karlsruhe:

Beamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe und des Hauptzollamts Karlsruhe kontrollierten am Mittwochabend gemeinsam mehrere Shisha-Bars in Karlsruhe und Bruchsal.

Bei den Kontrollen in der Zeit von 17:30 Uhr bis 22.30 Uhr wurden mehrere Bars in der Innenstadt Karlsruhe, in Karlsruhe-Neureut und in Bruchsal überprüft. Hierbei stellten die Polizei rund 20 Verstöße nach dem Gaststättengesetz und andere Vorschriften fest.

Die Beamten des Hauptzollamts Karlsruhe leiteten insgesamt sechs Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung (§ 370 AO) sowie sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verbrauchsteuergefährdung (§ 381 AO) ein. Darüber hinaus kam es zu 337 Sicherstellungen von Behältnissen mit illegalen Waren.

Ralf Eisenlohr, Polizeipräsidium Karlsruhe

Pascal Griesbach, Hauptzollamt Karlsruhe

