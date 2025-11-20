PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Autofahrer schläft während der Fahrt ein - Kollision mit Sattelzug auf der A5

Karlsruhe (ots)

Glück im Unglück hatte ein 42-jähriger Pkw-Fahrer, als er am Mittwochabend auf der Bundesautobahn 5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe Nord offenbar während der Fahrt einschlief und in der Folge mit einem Sattelzug kollidierte.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 42-jährige gegen 17:00 Uhr mit seinem Dacia auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Dabei schlief der Mann offenbar kurzzeitig während der Fahrt ein und kam nach rechts ab. In der Folge kollidierte er auf dem rechten Fahrstreifen mit dem Auflieger eines in gleicher Richtung fahrenden Sattelzugs. Der Unfallverursacher erlitt bei dem Zusammenstoß wohl nur leichte Verletzungen. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen bis etwa 19:00 Uhr gesperrt werden.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Celine-Noelle Fauth, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: +49 721 666-1111
Fax: +49 721 666-1150
E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

  19.11.2025

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall am Ostendorfplatz in Karlsruhe

    Karlsruhe (ots) - Am Mittwochnachmittag verlor ein Mercedes-Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem Ampelmast und blieb auf den Straßenbahngleisen stehen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 76-Jähriger gegen 14:30 Uhr mit seinem Mercedes von Ettlingen kommend auf der Herrenalber Straße in Richtung Innenstadt. Mutmaßlich in Folge ...

    mehr
  19.11.2025

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Großeinsatz in Karlsruher Innenstadt

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (19.11.2025) vollstreckten Beamte unter der Leitung der Kriminalpolizei gleich mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle im Bereich der Innenstadt. Nach vorrangegangenen Hinweisen und polizeilichen ...

    mehr
  19.11.2025

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen in der Karlsruher Waldstadt

    Karlsruhe (ots) - Am Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in zwei Mehrparteienhäuser in der Waldstadt ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 19:40 Uhr, mittels Aufhebelns einer Terassentür Zutritt in das Innere der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Insterburger Straße. In der ...

    mehr
