POL-KA: (KA) Autofahrer schläft während der Fahrt ein - Kollision mit Sattelzug auf der A5

Glück im Unglück hatte ein 42-jähriger Pkw-Fahrer, als er am Mittwochabend auf der Bundesautobahn 5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe Nord offenbar während der Fahrt einschlief und in der Folge mit einem Sattelzug kollidierte.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 42-jährige gegen 17:00 Uhr mit seinem Dacia auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Dabei schlief der Mann offenbar kurzzeitig während der Fahrt ein und kam nach rechts ab. In der Folge kollidierte er auf dem rechten Fahrstreifen mit dem Auflieger eines in gleicher Richtung fahrenden Sattelzugs. Der Unfallverursacher erlitt bei dem Zusammenstoß wohl nur leichte Verletzungen. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen bis etwa 19:00 Uhr gesperrt werden.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

