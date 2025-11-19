PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Großeinsatz in Karlsruher Innenstadt

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (19.11.2025) vollstreckten Beamte unter der Leitung der Kriminalpolizei gleich mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle im Bereich der Innenstadt.

Nach vorrangegangenen Hinweisen und polizeilichen Erkenntnissen über Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in den vergangenen Monaten, erließ das Amtsgericht Karlsruhe insgesamt sechs Durchsuchungsbeschlüsse für Gaststätten und Wohnungen in der Amalienstraße, Hirschstraße und Akademiestraße.

Im Rahmen der von etwa 06:00 Uhr bis 10:00 Uhr andauernden Maßnahmen kontrollierten die Beamten sieben sich zum Zeitpunkt der Durchsuchungen in den Räumlichkeiten befindliche Personen. Hierbei stellten die Polizisten diverse Betäubungsmittel, Bargeld, mehrere Messer und weitere mutmaßliche Beweismittel sicher.

Drei aufgrund versuchten Totschlags bereits im Vorfeld vom Amtsgericht Karlsruhe erlassene Haftbefehle gegen drei 28-, 26- und 23-Jährige wurden ebenfalls vollstreckt. Die drei Männer stehen weiterhin in dringendem Verdacht, illegal mit Betäubungsmittel Handel zu treiben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

