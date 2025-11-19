Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen in der Karlsruher Waldstadt

Karlsruhe (ots)

Am Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in zwei Mehrparteienhäuser in der Waldstadt ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 19:40 Uhr, mittels Aufhebelns einer Terassentür Zutritt in das Innere der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Insterburger Straße. In der Folge durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Schränke sowie Kommoden und nahmen Bargeld in polnischer Währung an sich.

In der Königsberger Straße wurde am Dienstag, zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr, ein weiterer Einbruch verübt.

Hier gelangten die Einbrecher vermutlich über ein Fallrohr auf einen Balkon des Mehrparteienhauses. Sie verschafften sich mit Gewalteinwirkung über die Balkontür Zutritt in das Innere der Obergeschosswohnung. Anschließend durchwühlten die Diebe in mehreren Räumlichkeiten diverse Schränke und entwendeten zwei Schmuckstücke.

In beiden Fällen kann die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Emma Bayha, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell