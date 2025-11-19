PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen in der Karlsruher Waldstadt

Karlsruhe (ots)

Am Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in zwei Mehrparteienhäuser in der Waldstadt ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 19:40 Uhr, mittels Aufhebelns einer Terassentür Zutritt in das Innere der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Insterburger Straße. In der Folge durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Schränke sowie Kommoden und nahmen Bargeld in polnischer Währung an sich.

In der Königsberger Straße wurde am Dienstag, zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr, ein weiterer Einbruch verübt.

Hier gelangten die Einbrecher vermutlich über ein Fallrohr auf einen Balkon des Mehrparteienhauses. Sie verschafften sich mit Gewalteinwirkung über die Balkontür Zutritt in das Innere der Obergeschosswohnung. Anschließend durchwühlten die Diebe in mehreren Räumlichkeiten diverse Schränke und entwendeten zwei Schmuckstücke.

In beiden Fällen kann die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Emma Bayha, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 10:34

    POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

    Karlsruhe (ots) - Am Dienstag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Schröderstraße in Ettlingen eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 18:30 Uhr gewaltsam über ein Fenster an der Gartenseite Zugang zum Haus. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und öffneten Schränke und Schubladen. Die Diebe erbeuteten unter anderem diverse Schlüssel sowie zwei Sparschweine mit ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 10:07

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Großeinsatz in Karlsruher Diskothek

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Einsatzmaßnahmen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Polizei Karlsruhe, in Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt Karlsruhe und der Stadt Karlsruhe, sorgten am Samstagabend für ein größeres Aufkommen an Einsatzkräften vor und in einer Diskothek in ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 18:08

    POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - 77-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

    Karlsruhe (ots) - Ein 77-jähriger Pkw-Fahrer verstarb am Dienstagmittag in einem Krankenhaus, nachdem er zuvor frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 77-Jährige gegen 10:00 Uhr mit seinem Smart auf der Grezzostraße in Fahrtrichtung Grötzingen. Aus derzeit noch unklarer Ursache geriet er hier nach rechts in den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren