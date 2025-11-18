PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - 77-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 77-jähriger Pkw-Fahrer verstarb am Dienstagmittag in einem Krankenhaus, nachdem er zuvor frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 77-Jährige gegen 10:00 Uhr mit seinem Smart auf der Grezzostraße in Fahrtrichtung Grötzingen. Aus derzeit noch unklarer Ursache geriet er hier nach rechts in den Grünstreifen und verlor daraufhin offenbar die Kontrolle über seinen Kleinwagen. In der Folge kollidierte der 77-Jährige frontal mit einem entgegenkommenden BMW.

Ein unmittelbar alarmierter Rettungswagen transportierte den Smart-Fahrer umgehend in ein Krankenhaus. Hier erlag er gegen 12:20 Uhr seinen schweren Verletzungen. Der 35-jährige Fahrer des BMW erlitt leichte Verletzungen.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Fahrbahnen bis etwa 12:20 Uhr in beide Richtungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 12:41

    POL-KA: (KA) Malsch - Verkehrsunfall auf der K3551

    Karlsruhe (ots) - Am Montagmorgen verlor ein Sprinter-Fahrer auf der K3551 offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 21-Jähriger gegen 10:30 Uhr mit seinem Mercedes-Benz Sprinter auf der Kreisstraße 3551 in Völkersbach in Fahrtrichtung Landesstraße 608. In einer scharfen Linkskurve geriet der 21-Jährige aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 11:15

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Karlsruhe (ots) - Am Montagabend sind Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Karlsruhe-Grünwinkel eingebrochen und haben Bargeld an sich genommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drangen die Einbrecher in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr gewaltsam über eine Balkontür in das in der Bernsteinstraße gelegene Haus ein. Im Inneren durchsuchten die Diebe alle Zimmer der Wohnung und ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 16:41

    POL-KA: (KA) Stutensee - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der L560

    Karlsruhe (ots) - Am Sonntagabend ereignete sich auf der Landesstraße 560 ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der mutmaßliche Verursacher fuhr ohne anzuhalten weiter und ist bislang unbekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen 23:00 Uhr auf der L560 in Fahrtrichtung Bruchsal. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren