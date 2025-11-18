Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - 77-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 77-jähriger Pkw-Fahrer verstarb am Dienstagmittag in einem Krankenhaus, nachdem er zuvor frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 77-Jährige gegen 10:00 Uhr mit seinem Smart auf der Grezzostraße in Fahrtrichtung Grötzingen. Aus derzeit noch unklarer Ursache geriet er hier nach rechts in den Grünstreifen und verlor daraufhin offenbar die Kontrolle über seinen Kleinwagen. In der Folge kollidierte der 77-Jährige frontal mit einem entgegenkommenden BMW.

Ein unmittelbar alarmierter Rettungswagen transportierte den Smart-Fahrer umgehend in ein Krankenhaus. Hier erlag er gegen 12:20 Uhr seinen schweren Verletzungen. Der 35-jährige Fahrer des BMW erlitt leichte Verletzungen.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Fahrbahnen bis etwa 12:20 Uhr in beide Richtungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

