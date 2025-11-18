PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Verkehrsunfall auf der K3551

Karlsruhe (ots)

Am Montagmorgen verlor ein Sprinter-Fahrer auf der K3551 offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 21-Jähriger gegen 10:30 Uhr mit seinem Mercedes-Benz Sprinter auf der Kreisstraße 3551 in Völkersbach in Fahrtrichtung Landesstraße 608. In einer scharfen Linkskurve geriet der 21-Jährige aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er zunächst mit einem Verkehrszeichen, überschlug sich in der Folge und kam auf der Gegenfahrspur zum Liegen.

Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Im Rahmen des Abschleppvorganges musste die K3551 für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf wenige tausend Euro.

Emma Bayha, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

