Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Nördl. Landkreis - Einbrüche in Wohnhäuser - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter im nördlichen Landkreis in drei Wohnhäuser ein.

Unbekannte verschafften sich am Samstag in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:40 Uhr vermutlich über eine Terrassentür Zutritt in das Innere einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Marianne-Kirchgessner-Straße in Bruchsal. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten die Täter die gesamte Wohnung. Ob sie dabei fündig wurden, wird derzeit ermittelt.

Ein weiterer Einbruch in Bruchsal ereignete sich im Zeitraum von Samstag 16:00 Uhr bis Sonntag 00:45 Uhr. Hier gelangten bislang unbekannte Täter offenbar über die Gartenseite auf die Terrasse eines Mehrfamilienhauses im Schlierkopfweg. Dort hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere der Wohnung im Erdgeschoss. Hier durchsuchten die Einbrecher sämtliche Schränke, sowie Schubladen und nahmen Bargeld sowie eine Goldkette an sich.

Auch in Ubstadt-Weiher kam es am Samstag gegen 19:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die Eindringlinge öffneten mit brachialer Gewalt eine Balkontür und verschafften sich so Zutritt in das Innere der Wohnung in der Heerstraße in Weiher. In der Folge durchsuchten die Einbrecher verschiedene Räume und öffneten Schränke. Dabei wurden die Unbekannten mutmaßlich von Anwohnern gestört und flüchteten schließlich unerkannt.

In allen Fällen ist die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 - 5555 in Verbindung zu setzen.

Emma Bayha, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell