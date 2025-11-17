Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Sachbeschädigungen in Schulgebäude - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte drangen mutmaßlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam in ein Schulgebäude in Bruchsal ein und trieben dort ihr Unwesen. Dabei richteten sie nach vorläufigen Schätzungen einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich an.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Täter über ein Fenster in das Gebäude in der Straße "Belvedere". Im Inneren besprühten sie mehrere Wände mit Graffiti, beschädigten mehrere Fenster und elektrische Zugangsschlösser sowie Waschbecken und Toiletten. Weiter gelangten die Randalierer in die Sporthalle sowie in den Schulhof, wo sie jeweils weitere Graffitis sprühten.

Das Polizeirevier Bruchsal hat die Ermittlungen aufgenommen, zur Spurensicherung wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich unter 07251 726-0 zu melden.

Julian Scharer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell