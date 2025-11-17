PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannter raubt Goldkette - Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll in der Nacht auf Samstag einem 51-Jährigen die Goldkette vom Hals gerissen und anschließend geflüchtet sein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich der spätere Geschädigte gegen 03:00 Uhr im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Karlsruhe-Marktplatz an der dortigen Pyramide auf und wartet offenbar auf seine Bahn. Hierbei sprach ihn ein Mann aus einer Gruppe mehrerer junger Männer an und bat ihn wohl zunächst um eine Zigarette. In diesem Zuge sollen die Männer den 51-Jährigen umstellt haben und einer aus der Gruppe riss dem 51-Jährigen offenbar gewaltsam eine hochwertige Goldkette vom Hals und beschädigte zudem sein T-Shirt. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Platz der Grundrechte.

Der Geschädigte verfolgte den Räuber zunächst, verlor ihn jedoch auf Höhe des Schlossvorplatzes aus den Augen.

Der Täter soll etwa 1,65 bis 1,75m groß und zwischen 25 und 35 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Jacke, dunkle Schuhe und eine helle Hose.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter 0721 666 -5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

