Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten/B30 - Fahrstreifen gewechselt

Am Montag verursachte ein Skoda-Fahrer auf der B30 bei Achstetten einen Unfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Kurz vor 6.30 Uhr war der 18-Jährige mit seinem Auto an der Auffahrt zur B30 Laupheim Nord unterwegs. Er wollte vom Einfädelungsstreifen nach links in Richtung Ulm weiterfahren. Beim Wechsel auf den Fahrstreifen übersah er wohl einen 54-Jährigen. Der fuhr mit einem Mercedes Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen neben dem Skoda. Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Der Verkehrsdienst Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Die Polizei schätzt den Schaden am Skoda auf ca. 2.500 Euro, den am Mercedes Atego auf rund 500 Euro. Verletzt wurde niemand. Auch die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

