POL-KA: (KA) Ettlingen/Malsch - Polizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen

Karlsruhe (ots)

Drei Einbrüche wurden am vergangenen Wochenende in Ettlingen und Malsch verübt.

Bislang unbekannte Täter gelangten am Freitag zwischen 08:30 Uhr und 13:45 Uhr offenbar unbemerkt über die Hauseingangstür in ein Mehrparteienhaus in der Schöllbronner Straße in Ettlingen. Dort hebelten sie schließlich die Tür einer Wohnung im Obergeschoss auf. In der Folge durchsuchten die Einbrecher verschiedene Räume und öffneten Schränke. Auf ihrem Beutezug entwendeten sie unter anderem eine Geldkassette sowie Goldschmuck.

Ebenfalls am Freitag drangen Einbrecher im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr in ein Haus in der Bulacher Straße in Ettlingen ein. Hier hebelten die unbekannten Täter ein Fenster an der Gebäuderückseite gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere der Wohnung eines Mehrparteienhauses. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher mehrere Zimmer, sowie sämtliche Schränke und Kommoden. Hierbei entwendeten sie Bargeld und Goldschmuck.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Zeit von Freitagmittag 14:30 Uhr bis Samstagmorgen 09:45 Uhr in Malsch. Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit des Hausbewohners und verschafften sich Zutritt in das Innere des Einfamilienhauses in der Mahlbergstraße, indem sie offenbar ein Kellerfenster aufhebelten. In der Folge suchten die Einbrecher in mehreren Räumen nach potentieller Beute. Ob sie hierbei fündig geworden sind, wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen oder Hinweisgeber zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 - 5555 in Verbindung zu setzen.

Emma Bayha, Pressestelle

