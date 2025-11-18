PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Am Montagabend sind Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Karlsruhe-Grünwinkel eingebrochen und haben Bargeld an sich genommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drangen die Einbrecher in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr gewaltsam über eine Balkontür in das in der Bernsteinstraße gelegene Haus ein. Im Inneren durchsuchten die Diebe alle Zimmer der Wohnung und entwendeten Bargeld.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

