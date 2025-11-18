POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Mehrfamilienhaus
Karlsruhe (ots)
Am Montagabend sind Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Karlsruhe-Grünwinkel eingebrochen und haben Bargeld an sich genommen.
Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drangen die Einbrecher in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr gewaltsam über eine Balkontür in das in der Bernsteinstraße gelegene Haus ein. Im Inneren durchsuchten die Diebe alle Zimmer der Wohnung und entwendeten Bargeld.
Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden.
Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu melden.
