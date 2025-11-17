PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KA: (KA) Stutensee - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der L560

Karlsruhe (ots)

Am Sonntagabend ereignete sich auf der Landesstraße 560 ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der mutmaßliche Verursacher fuhr ohne anzuhalten weiter und ist bislang unbekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen 23:00 Uhr auf der L560 in Fahrtrichtung Bruchsal. Zwischen den Abfahrten Spöck und Friedrichstal geriet dieser aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und streifte einen entgegenkommenden Ford eines 19-Jährigen. Infolge der Kollision wurde der Außenspiegel und Teile der linken Fahrzeugseite am Ford beschädigt.

Über Schäden am unfallverursachenden dunklen Kleinwagen liegen aktuell keine Erkenntnisse vor.

Zeugen des Unfallgeschehens oder Personen, die Hinweise auf das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721 96718-0 in Verbindung zu setzen.

Celine-Noelle Fauth, Pressestelle

