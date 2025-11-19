PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Dienstag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Schröderstraße in Ettlingen eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 18:30 Uhr gewaltsam über ein Fenster an der Gartenseite Zugang zum Haus. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und öffneten Schränke und Schubladen. Die Diebe erbeuteten unter anderem diverse Schlüssel sowie zwei Sparschweine mit Münzen. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 10:07

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Großeinsatz in Karlsruher Diskothek

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Einsatzmaßnahmen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Polizei Karlsruhe, in Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt Karlsruhe und der Stadt Karlsruhe, sorgten am Samstagabend für ein größeres Aufkommen an Einsatzkräften vor und in einer Diskothek in ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 18:08

    POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - 77-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

    Karlsruhe (ots) - Ein 77-jähriger Pkw-Fahrer verstarb am Dienstagmittag in einem Krankenhaus, nachdem er zuvor frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 77-Jährige gegen 10:00 Uhr mit seinem Smart auf der Grezzostraße in Fahrtrichtung Grötzingen. Aus derzeit noch unklarer Ursache geriet er hier nach rechts in den ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 12:41

    POL-KA: (KA) Malsch - Verkehrsunfall auf der K3551

    Karlsruhe (ots) - Am Montagmorgen verlor ein Sprinter-Fahrer auf der K3551 offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 21-Jähriger gegen 10:30 Uhr mit seinem Mercedes-Benz Sprinter auf der Kreisstraße 3551 in Völkersbach in Fahrtrichtung Landesstraße 608. In einer scharfen Linkskurve geriet der 21-Jährige aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren