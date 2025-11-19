Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Dienstag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Schröderstraße in Ettlingen eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 18:30 Uhr gewaltsam über ein Fenster an der Gartenseite Zugang zum Haus. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und öffneten Schränke und Schubladen. Die Diebe erbeuteten unter anderem diverse Schlüssel sowie zwei Sparschweine mit Münzen. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

