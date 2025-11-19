Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Großeinsatz in Karlsruher Diskothek

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Einsatzmaßnahmen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Polizei Karlsruhe, in Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt Karlsruhe und der Stadt Karlsruhe, sorgten am Samstagabend für ein größeres Aufkommen an Einsatzkräften vor und in einer Diskothek in der Karlsruher Oststadt.

Mehrmonatige Ermittlungen der Polizei Karlsruhe und Hinweise von Zeugen ergaben Verdachtsmomente, wonach Mitarbeiter eines größeren Nachtclubs in der Rüppurrer Straße mehrfach und regelmäßig gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben sollen. Das Amtsgericht Karlsruhe erließ daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Durchsuchungsbeschlüsse für die Diskothek und für die Wohnungen zweier Mitarbeiter.

Im Zuge der Vollstreckung der Beschlüsse durchsuchten die Einsatzbeamten am Samstagabend im Zeitraum zwischen 21:20 Uhr und 00:10 Uhr zunächst die Örtlichkeit in der Rüppurrer Straße und beschlagnahmten dort unter anderem Kleinstmengen illegaler Drogen. Bei den anschließenden Durchsuchungen der Wohnanschriften stellten Polizeibeamte zudem kleine Mengen illegaler Betäubungsmittel, Falschgeld und eine hohe vierstellige Summe Bargeld sicher.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

