Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall am Ostendorfplatz in Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochnachmittag verlor ein Mercedes-Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem Ampelmast und blieb auf den Straßenbahngleisen stehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 76-Jähriger gegen 14:30 Uhr mit seinem Mercedes von Ettlingen kommend auf der Herrenalber Straße in Richtung Innenstadt. Mutmaßlich in Folge eines internistischen Notfalles bei dem Mann kollidierte das Auto mit einer Fußgängerampel an der Herrenalber Straße. Im weiteren Verlauf blieb das Fahrzeug auf den Straßenbahnschienen am Ostendorfplatz stehen.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den 76-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war der Schienenverkehr bis etwa 16:10 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf 70.000 Euro geschätzt.

Emma Bayha, Pressestelle

