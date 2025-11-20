Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Erdgeschosswohnung

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch in ein Mehrparteienhaus in der Ersinger Straße in Karlsruhe-Durlach eingebrochen. Die Unbekannten kletterten in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 18:20 Uhr offensichtlich auf den Balkon des Wohnhauses und gelangten über ein Fenster in die Erdgeschosswohnung. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher verschiedene Räume. Ersten Einschätzungen zufolge entwendeten die Diebe diverse Schlüssel sowie Schmuck und Münzen.

Die genaue Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens wird derzeit noch ermittelt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

