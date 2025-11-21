Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots)

Ein Kleinbus erfasste am Donnerstagabend im Ortsteil Weiherfeld-Dammerstock einen Zweiradfahrer und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein Transporter gegen 20:30 Uhr auf der Neckarstraße in südliche Richtung. Da er hierbei die Geschwindigkeit offenbar stark verringerte, setzte ein hinter dem Auto fahrender 65-jähriger Pedelec-Fahrer zum Überholvorgang an. Als sich der Zweiradfahrer auf Hohe der Hinterachse des Fahrzeuges befand, bog dieser wohl unvermittelt und ohne zu Blinken nach links in die Kniebisstraße ab und übersah hierbei offenbar den Pedelec-Fahrer. Die beiden kollidierten, sodass der 65-Jährige von seinem Zweirad stürzte und sich mehrere Prellungen zuzog.

Der Kleinbus mit seinem bislang unbekannten Fahrer entfernte sich im Anschluss ohne seinen Anhaltepflichten nachzukommen. Der Transporter soll zweifarbig, mit einer hellen und einer dunklen Farbe gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0721 94484-0 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell