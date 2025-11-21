Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Einbruch in die Kellerräume eines Wohnhauses

Karlsruhe (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstagabend zwischen 17:55 Uhr und 19:20 Uhr in die Kellerräume eines Einfamilienhauses in Östringen ein.

Ersten Ermittlungen zufolge kletterten die Einbrecher offenbar mit Hilfe einer aufgefundenen Leiter über einen Sichtschutz auf das Grundstück in der Johannes-Battlehner-Straße. Danach schlugen sie ein Fenster ein, um in die Kellerräume des Hauses zu gelangen. Die Eindringlinge versuchten einen Tresor gewaltsam zu öffnen, was ihnen aber offensichtlich nicht gelang. In der Folge ließen die Täter vermutlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten bislang unerkannt.

Die restlichen Stockwerke des Wohnhauses durchsuchten die Einbrecher augenscheinlich nicht.

Der entstandene Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell