Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erfolgreiche Videobeobachtung deckt Drogengeschäft auf

Hamm-Mitte (ots)

Für einen 26-jährigen Mann aus Ahlen verlief der Handel mit Cannabis am Montag, 24. November, am Platz der Deutschen Einheit anders als geplant.

Gegen 16.10 Uhr konnte ein Videobeobachter der Leitstelle beobachten, wie der Mann augenscheinlich Betäubungsmittel an mehrere Personen übergab.

Hinzugezogene Einsatzkräfte der Polizei Hamm trafen den 26-Jährigen im Nahbereich an und kontrollierten diesen. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung konnte bei dem Mann aus Ahlen Cannabis im niedrigen dreistelligen Wert aufgefunden werden.

Zwei Personen, die sich zuvor bei dem Tatverdächtigen aufgehalten hatten, konnten von den eingesetzten Beamten auf der Bahnhofstraße angetroffen und ihre Personalien festgestellt werden.

Die Polizisten stellten die aufgefundenen Konsumeinheiten Cannabis sowie das Mobiltelefon des Mannes sicher. Des Weiteren erhielt er einen Platzverweis.

Gegen den 26-Jährigen aus Ahlen wurde ein Strafverfahren wegen illegalen Handels mit Cannabis eingeleitet. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell