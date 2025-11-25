PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erfolgreiche Videobeobachtung deckt Drogengeschäft auf

Hamm-Mitte (ots)

Für einen 26-jährigen Mann aus Ahlen verlief der Handel mit Cannabis am Montag, 24. November, am Platz der Deutschen Einheit anders als geplant.

Gegen 16.10 Uhr konnte ein Videobeobachter der Leitstelle beobachten, wie der Mann augenscheinlich Betäubungsmittel an mehrere Personen übergab.

Hinzugezogene Einsatzkräfte der Polizei Hamm trafen den 26-Jährigen im Nahbereich an und kontrollierten diesen. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung konnte bei dem Mann aus Ahlen Cannabis im niedrigen dreistelligen Wert aufgefunden werden.

Zwei Personen, die sich zuvor bei dem Tatverdächtigen aufgehalten hatten, konnten von den eingesetzten Beamten auf der Bahnhofstraße angetroffen und ihre Personalien festgestellt werden.

Die Polizisten stellten die aufgefundenen Konsumeinheiten Cannabis sowie das Mobiltelefon des Mannes sicher. Des Weiteren erhielt er einen Platzverweis.

Gegen den 26-Jährigen aus Ahlen wurde ein Strafverfahren wegen illegalen Handels mit Cannabis eingeleitet. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 09:20

    POL-HAM: Nach Ladendiebstahl: 35-Jährige mit offenem Haftbefehl festgenommen

    Hamm-Mitte (ots) - Einsatzkräfte der Polizei nahmen am Montag, 24. November, eine Ladendiebin an der Wilhelmstraße fest - sie hatte einen offenen Haftbefehl. Gegen 12 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäfts an der Wilhelmstraße, wie eine 35-Jährige mehrere Packungen Kaffee in eine Tasche steckte und das Geschäft anschließend ohne Bezahlung ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 08:27

    POL-HAM: Nach Ladendiebstahl: 37-Jähriger festgenommen

    Hamm-Mitte (ots) - Nachdem er am Montag, 24. November, gegen 18.15 Uhr, in einem Supermarkt an der Grünstraße vier Pakete Kaffeebohnen und ein Parfüm entwendete, nahmen Einsatzkräfte der Polizei Hamm einen 37-jährigen Mann fest. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Mann wurde von Mitarbeiterinnen dabei beobachtet, wie er ohne zu bezahlen mit seinem Diebesgut den Discounter verlassen wollte. Als sie ihn ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 08:20

    POL-HAM: Zusammenstoß zwischen PKW und Pedelec

    Hamm-Mitte (ots) - Mit leichten Verletzungen kam ein 18 jähriger Pedelec-Fahrer am Montag, 24. November, nach einem Zusammenstoß mit einem Mercedes auf der Wilhelmstraße in ein Hammer Krankenhaus. Der Mann aus Hamm war mit seinem Rad auf dem Radweg der Wilhelmstraße stadtauswärts unterwegs, als er mit dem Fahrzeug einer 48 jährigen Hammerin zusammenstieß. Die beabsichtigte mit ihrem Fahrzeug von der Wilhelmstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren