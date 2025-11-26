Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Anemonenweg

Hamm-Heessen (ots)

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Anemonenweg kam es am Montagnachmittag, 24. November.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 17 Uhr alarmiert. Der Brand, der von einer Wohnung im Erdgeschoss ausging, wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Ein Hund, der sich noch in der Wohnung befand, konnte durch die Feuerwehr geborgen und unverletzt an die Wohnungsinhaberin übergeben werden. Die Wohnungsinhaberin selber befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung.

Die Wohnung ist aktuell unbewohnbar. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (rv)

