Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Grauer Opel beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Mittwoch, 26. November, zwischen 5 Uhr und 12 Uhr, einen an der Kreuzung Wernerstraße / Hohenhöveler Straße am Fahrbahnrand geparkten grauen Opel beschädigt.

Anschließend flüchtete der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Hinweise zum Unfall und zu verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

