Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme nach Kellereinbruch

Hamm-Mitte (ots)

Am Mittwochabend, 26. November, konnte ein aufmerksamer Zeuge gegen 23.30 Uhr beobachten, wie ein Mann an einem Mehrfamilienhaus in der Antonistraße ein Fenster eintrat und anschließend durch dieses in den Keller einstieg.

Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei. Zusammen mit einem weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses begab er sich anschließend in den Keller und hielt den 30-jährigen Einbrecher bis zum Eintreffen der kurz darauf hinzugekommenen Beamten fest.

Bei der Durchsuchung des wohnsitzlosen Mannes fanden die Polizisten Einbruchswerkzeug, das sie sicherstellten. Da die Rahmennummer seines mitgeführten hochwertigen Fahrrads übersprüht war und er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, stellten die Beamten das Fahrrad ebenfalls sicher.

Der Beschuldigte wurde von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

