Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mutter zahlt und bewahrt ihren Sohn vor einer Haftstrafe

Bild-Infos

Download

Nordhorn (ots)

Die Bundespolizei hat Freitag in den frühen Morgenstunden an der deutsch-niederländischen Grenze einen 25-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Ihm wurde Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen. Durch Zahlung des haftbefreienden Betrages durch seine Mutter konnte er der Haft entgehen.

Der niederländische Staatsangehörige war Fahrer in einem PKW. Bundespolizisten hatten den Mann im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze in Nordhorn an der Denekamper Straße kontrolliert.

Die polizeiliche Überprüfung der Personalien des 25-Jährigen ergab, dass nach dem Mann gefahndet wurde. Er war im November 2023 rechtskräftig wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe in Höhe von 1.250 Euro zu bezahlen oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 50 Tagen zu verbüßen.

Da der Mann den Betrag nicht aufbringen konnte, erschien die Mutter des jungen Mannes nachts auf dem Polizeirevier um ihren Sohn durch die Zahlung des haftbefreienden Betrages vor dem Antritt der Haftstrafe zu bewahren.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell