POL-HAM: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Kamener Straße

Am Pelkumer Bach

Hamm-Pelkum (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 21-jähriger Rollerfahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 27. November, im Einmündungsbereich Kamener Straße / Am Pelkumer Bach, mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus.

Der Mann aus Hamm befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Kamener Straße in Fahrtrichtung Osten. Kurz vor der Einmündung setzte er seine Fahrt auf dem südlichen Radweg fort, um den stockenden Verkehr zu umgehen. Dabei kollidierte er im Einmündungsbereich mit dem Mazda einer 24-jährigen Hammerin, die zuvor von der Kamener Straße nach links in die Straße "Am Pelkumer Bach" eingebogen war.

Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (rv)

