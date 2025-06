Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Eine Feuerwerksrakete flog durch eine Scheibe an einem Blaubeurer Gebäude.

Ulm (ots)

Die vergangenen Tage schossen Unbekannte eine Feuerwerksrakete durch eine Fensterscheibe an dem Schuppen in der Bahnhofstraße. Eine genaue Zeit lässt sich nicht eingrenzen. Die Rakete landete auf einem Tisch in dem Lagerraum und kokelte diverses Papiermaterial an. Glücklicherweise entstand kein größerer Schaden. Wer die Rakete durch die Scheibe schoss, ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

