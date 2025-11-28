POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hamm-Rhynern (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 20. November, 0 Uhr, bis Donnerstag, 27. November, 11.30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Ahsegrund ein. Hierzu schlugen sie ein Kellerfenster ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen.

Nach jetzigem Kenntnisstand entwendeten die Täter diverses Silberbesteck.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

