Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Rhynern (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 20. November, 0 Uhr, bis Donnerstag, 27. November, 11.30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Ahsegrund ein. Hierzu schlugen sie ein Kellerfenster ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen.

Nach jetzigem Kenntnisstand entwendeten die Täter diverses Silberbesteck.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell