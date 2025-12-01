PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trickdieb stiehlt Portemonnaie

Hamm-Mitte (ots)

Das Portemonnaie einer 62-Jährigen wurde am Freitag, 28. November, auf dem Kaufland-Parkplatz am Ökonomierat-Peitzmeier-Platz bei einem Trickdiebstahl entwendet.

Gegen 16:25 Uhr sprach ein Mann die Seniorin an, als sie ihre Einkäufe einlud, und fragte nach dem Weg zu einem Krankenhaus. Die Frau erklärte ihm hilfsbereit erst auf Deutsch und dann auf Englisch den Weg. Anschließend entfernte sich der Mann zu Fuß in Richtung Richard-Wagner-Straße. Kurze Zeit später bemerkte die 62-Jährige, dass das Bargeld aus ihrem Portemonnaie entwendet worden war. Dieses befand sich in ihrer Handtasche, die wiederum in ihrem Kofferraum lag.

Nach Angaben der Seniorin ist der Tatverdächtige zirka 40 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er hat einen dunkleren Teint und dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er eine Mütze sowie einen dunklen Mantel. Außerdem führte er einen bunten Regenschirm und einen hellen Jutebeutel mit sich. Er sprach schlecht Deutsch, jedoch gut Englisch.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

