Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Birkenfeld (ots)

Am Donnerstag, den 20.11.2025,um 07.15 Uhr, kam es im Bereich der Fischweiher in Birkenfeld/Brücken zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzen Person. Nach derzeitigen Ermittlungsstand ist der 63.-jährige Fahrzeugführer mit einem Streufahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und nach einem Überschlag in Randlage eines Weihers geendet. In Folge des Unfallgeschehens wurde der Fahrer schwerverletzt und musste ins Klinikum Birkfeld verbracht werden. Des Weiteren waren aufgrund auslaufender Betriebsstoffe die Feuerwehren aus Birkenfeld und Hoppstädten im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
Pi birkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

